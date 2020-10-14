Для вихованців ліцею імені Богуна провели екскурсії в Маріїнському палаці

Для вихованців Київського військового ліцею імені Богуна з нагоди Дня захисника України було організовано спеціальні екскурсії у церемоніальній резиденції Президента України.

Як передає Укрінформ, про це повідомила у Фейсбуці дружина Президента Олена Зеленська.

"Захищати Батьківщину – це завжди покликання, прояв любові до неї. А для когось це покликання стає ще й фахом. Або майбутнім фахом – як для вихованців Київського військового ліцею імені Богуна, нещодавніх гостей Маріїнського палацу. До Дня захисника України у церемоніальній резиденції Президента для них було організовано спеціальні екскурсії", - написала Зеленська.

Перша леді привітала всіх теперішніх і майбутніх захисників та захисниць України з їхнім святом і побажала їм сили, міцного здоров’я і надійного тилу, а всім українцям - миру та злагоди.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні, 14 жовтня, за участю Президента Володимира Зеленського біля Маріїнського палацу відбулась урочиста церемонія складання присяги ліцеїстами Київського військового ліцею імені Івана Богуна.

Щороку 14 жовтня відзначається День захисника України. Його святкують у день Покрови Пресвятої Богородиці та одночасно з Днем українського козацтва і Днем УПА.

Фото: Офіс Президента