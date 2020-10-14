Президент ушанував пам’ять воїнів, загиблих за незалежність України

Президент Володимир Зеленський у День захисника України вшанував пам’ять воїнів, які загинули під час військових дій за незалежність держави.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу глави держави.

Зеленський поклав квіти до Стіни пам’яті на Михайлівській площі у Києві.

У церемонії також взяв участь керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

Як повідомлялося, День захисника України відзначається щороку 14 жовтня в день Покрови Пресвятої Богородиці та одночасно з Днем українського козацтва і Днем УПА.

Це державне свято було встановлено указом Президента України від 14 жовтня 2014 року. При цьому було скасовано святкування Дня захисника Вітчизни 23 лютого.