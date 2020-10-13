Для українців відкриті 58 країн

Станом на 13 жовтня відкритими або відносно відкритими для громадян України є 58 країн.

Про це розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Країни відносно відкриті для українців, станом на 13 жовтня таких країн 58", - зазначив він.

Кулеба зауважив, що з минулого брифінгу 30 вересня до вказаного списку додалися шість країн, а саме - Бахрейн, Перу, Пакистан, Сан-Томе і Принсіпі, Уганда і Центральна Африканська Республіка.

Водночас Кулеба нагадав, що на сайті МЗС діє інтерактивна онлайн-карта, яка дозволяє перевірити актуальний режим в’їзду та транзиту для громадян України у будь-якій країні.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні протягом минулої доби, 12 жовтня, виявили 5 133 випадки зараження коронавірусом, загальна їх кількість становить 270 587.