До опалювального сезону готові 95% будинків, мереж та котелень – Прем'єр

Відповідальність за початок опалювального сезону лежить на місцевій владі, і уряд стежитиме за цим.

Про це на засіданні Кабінету Міністрів сказав Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Запаси вугілля і газу у нас рекордні. Готовність будинків, мереж, котелень уже більш ніж 95%, підготовка триває відповідно до графіків. Українці отримають тепло вчасно одразу після початку опалювального сезону", - сказав Шмигаль.

Він нагадав, що відповідальність за початок опалювального сезону лежить на місцевій владі.

"Уряд у свою чергу стежитиме за процесом, щоб не було проблем. Ми бачимо, що щороку у різних містах виникають труднощі. У цьому році таких проблем бути не повинно", - відзначив Шмигаль.

Він анонсував, що на сьогоднішньому засіданні буде ухвалене рішення, відповідно до якого Державна інспекція енергетичного нагляду зможе видавати акти про відсутність газифікації у багатоквартирних будинках та відсутність систем централізованого теплопостачання.

"Ця постанова важлива для людей, будинки яких не підведені до газу, це дозволить економити в опалювальному сезоні", - зауважив Прем'єр.

Також, за його словами, буде розглянуто проєкт закону, відповідно до якого встановлення тарифів на тепло, воду, гарячу воду повністю передається від Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, до місцевої влади.

"Цей проєкт приймається на виконання чергового структурного маяка, затвердженого меморандумом про співпрацю з Міжнародним валютним фондом", - додав Шмигаль.