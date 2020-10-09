Початок опалювального сезону під загрозою у 50 населених пунктах - Нафтогаз

За тиждень 11 підприємств теплоенергетики вирішили проблему критичних боргів перед Нафтогазом, однак станом на 8 жовтня все ще під загрозою старт опалювального сезону в 50 населених пунктах.

Як передає Укрінформ, про це повідомили в НАК "Нафтогаз України".

За даними НАК, упродовж тижня 11 підприємств теплоенергетики розрахувалися з критичними боргами, що покращило чи повністю виправило проблему в таких населених пунктах, як Харків, Дніпро, Кривий Ріг, Богуслав, Ірпінь, Чорнобиль, Червоноград, Одеса, Полтава, Кочеток.

Водночас критична ситуація з боргами підприємств теплокомуненерго залишається в 50 населених пунктах. Тому Нафтогаз закликає засновників 73 підприємств теплоенергетики, серед яких більшість — місцеві органи самоврядування, захистити жителів від проблем зі стартом опалювального сезону.

"Важливо розуміти, що відновити постачання газу для відповідних підприємств без вирішення проблеми критичних боргів немає юридичної можливості — це заборонено українським законодавством", - нагадали в НАК.

Компанія оновила перелік підприємств-боржників, що мають критичні борги, також зазначивши необхідну мінімальну суму (за оперативними даними) сплати боргу. Йдеться про виконання обов’язкових умов постачання газу, що передбачені постановою Кабінету Міністрів від 19 жовтня 2018 року №867.

Постанова передбачає виконання боржником однієї з трьох умов:

дотримання рівня розрахунків не нижче 90% (з урахуванням непрофінансованих пільг і субсидій та без урахування штрафних санкцій), а для виробника теплової та електричної енергії, що перебуває в управлінні Фонду держмайна, - не нижче 60%;

укладення з Нафтогазом та виконання договору про реструктуризацію заборгованості за спожитий природний газ;

погодження з Нафтогазом та виконавчим органом місцевої ради графіка погашення заборгованості до 2021 року, його дотримання та сплата поточних платежів.

Як повідомлялось, за даними Нафтогазу, за другу половину вересня 2020 року було вирішено проблеми критичної заборгованості за газ 12 теплопостачальних підприємств.