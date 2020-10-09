Початок опалювального сезону під загрозою у 50 населених пунктах - Нафтогаз

Початок опалювального сезону під загрозою у 50 населених пунктах - Нафтогаз

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Укрінформ
За тиждень 11 підприємств теплоенергетики вирішили проблему критичних боргів перед Нафтогазом, однак станом на 8 жовтня все ще під загрозою старт опалювального сезону в 50 населених пунктах.

Як передає Укрінформ, про це повідомили в НАК "Нафтогаз України".

За даними НАК, упродовж тижня 11 підприємств теплоенергетики розрахувалися з критичними боргами, що покращило чи повністю виправило проблему в таких населених пунктах, як Харків, Дніпро, Кривий Ріг, Богуслав, Ірпінь, Чорнобиль, Червоноград, Одеса, Полтава, Кочеток.

Водночас критична ситуація з боргами підприємств теплокомуненерго залишається в 50 населених пунктах. Тому Нафтогаз закликає засновників 73 підприємств теплоенергетики, серед яких більшість — місцеві органи самоврядування, захистити жителів від проблем зі стартом опалювального сезону.

"Важливо розуміти, що відновити постачання газу для відповідних підприємств без вирішення проблеми критичних боргів немає юридичної можливості — це заборонено українським законодавством", - нагадали в НАК.

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Компанія оновила перелік підприємств-боржників, що мають критичні борги, також зазначивши необхідну мінімальну суму (за оперативними даними) сплати боргу. Йдеться про виконання обов’язкових умов постачання газу, що передбачені постановою Кабінету Міністрів від 19 жовтня 2018 року №867.

Постанова передбачає виконання боржником однієї з трьох умов:

  • дотримання рівня розрахунків не нижче 90% (з урахуванням непрофінансованих пільг і субсидій та без урахування штрафних санкцій), а для виробника теплової та електричної енергії, що перебуває в управлінні Фонду держмайна, - не нижче 60%;
  • укладення з Нафтогазом та виконання договору про реструктуризацію заборгованості за спожитий природний газ;
  • погодження з Нафтогазом та виконавчим органом місцевої ради графіка погашення заборгованості до 2021 року, його дотримання та сплата поточних платежів.
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Як повідомлялось, за даними Нафтогазу, за другу половину вересня 2020 року було вирішено проблеми критичної заборгованості за газ 12 теплопостачальних підприємств.

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