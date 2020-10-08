У столиці 98% будівель підготували до запуску тепла - КМДА

Наразі в Києві 98% будівель підготовлені до пуску тепла.

Як передає Укрінформ, про це повідомили у пресслужбі КМДА.

"Наразі в Києві 98% будівель підготовлені до пуску тепла, однак в окремих випадках до якості роботи комунальних служб є зауваження", - повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

За його дорученням, міська житлово-комунальна інспекція перевірить готовність житлових будинків до опалювального сезону.

"Якщо інспектори зафіксують невиконання ключових робіт та безгосподарність на місцях – будемо проводити службові розслідування. Людей, які систематично не виконуватимуть свою роботу, а головне – ігноруватимуть звернення людей, будемо звільняти. Обладнання та інженерні мережі, стан будинків повинні бути такими, щоб безпечно та надійно пройти сезон опалення. Тут халатності немає місця", – сказав Пантелеєв.

Він зауважив, що в Києві різноманітний житловий фонд і є будинки старі, що потребують капітального ремонту.

"Але це ніяк не знімає з комунальних служб відповідальності за санітарний стан чи справність необхідного обладнання. Для цього треба регулярно спускатися в підвали або підніматися на дах, обстежувати трубопроводи тощо. Тут капіталовкладень не треба", – пояснив посадовець.

Зазначається, що житлово-комунальна інспекція міста (Управління самоврядного контролю КМДА) отримала завдання перевірити будинки, де є скарги від людей, на предмет готовності до опалювального сезону та аварійних випадків.

У вересні цього року інспекція здійснила понад 400 перевірок, за результатами яких виконавцям послуг направлено вимоги усунути порушення.

Як відомо, підключення житлових будинків до опалення розпочинатиметься із урахуванням температури повітря, яка має опуститися до позначки +8 і нижче градусів за Цельсієм і триматися на такому рівні щонайменше протягом трьох днів.