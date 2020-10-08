У столиці 98% будівель підготували до запуску тепла - КМДА

У столиці 98% будівель підготували до запуску тепла - КМДА

Укрінформ
Наразі в Києві 98% будівель підготовлені до пуску тепла.

Як передає Укрінформ, про це повідомили у пресслужбі КМДА.

"Наразі в Києві 98% будівель підготовлені до пуску тепла, однак в окремих випадках до якості роботи комунальних служб є зауваження", - повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

За його дорученням, міська житлово-комунальна інспекція перевірить готовність житлових будинків до опалювального сезону.

"Якщо інспектори зафіксують невиконання ключових робіт та безгосподарність на місцях – будемо проводити службові розслідування. Людей, які систематично не виконуватимуть свою роботу, а головне – ігноруватимуть звернення людей, будемо звільняти. Обладнання та інженерні мережі, стан будинків повинні бути такими, щоб безпечно та надійно пройти сезон опалення. Тут халатності немає місця", – сказав Пантелеєв.

Він зауважив, що в Києві різноманітний житловий фонд і є будинки старі, що потребують капітального ремонту.

"Але це ніяк не знімає з комунальних служб відповідальності за санітарний стан чи справність необхідного обладнання. Для цього треба регулярно спускатися в підвали або підніматися на дах, обстежувати трубопроводи тощо. Тут капіталовкладень не треба", – пояснив посадовець.

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Зазначається, що житлово-комунальна інспекція міста (Управління самоврядного контролю КМДА) отримала завдання перевірити будинки, де є скарги від людей, на предмет готовності до опалювального сезону та аварійних випадків.

У вересні цього року інспекція здійснила понад 400 перевірок, за результатами яких виконавцям послуг направлено вимоги усунути порушення.

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Як відомо, підключення житлових будинків до опалення розпочинатиметься із урахуванням температури повітря, яка має опуститися до позначки +8 і нижче градусів за Цельсієм і триматися на такому рівні щонайменше протягом трьох днів.

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