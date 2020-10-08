У Чернівцях через грип та COVID-19 можуть почати опалювальний сезон раніше

У Чернівцях через грип та коронавірус можуть раніше почати опалювальний сезон.

Про це повідомляє пресслужба Чернівецької міської ради, передає Укрінформ.

"Опалювальний сезон зазвичай розпочинається тоді, коли середньодобова температура є меншою ніж +8 градусів три дні поспіль. Проте цього року подати тепло у квартири можуть раніше, враховуючи ситуацію із грипом та коронавірусом", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі більшість з наявних у місті 90 котелень вже готові до початку опалювального сезону.

За словами в.о. міського голови Василя Продана, система заповнена водою, проведено гідровипробування.

"Система тримає тиск, що вказує на те, що поривів немає. Але ця система заповнена до внутрішньобудинкових мереж. Після цього, починаючи відсьогодні, ми проводимо роботи з випробування всередині будинків. Ці роботи проводяться разом з ЖБК, ЖБТ, ОСББ та з управлінськими компаніями”, - наголосив він.

Як раніше повідомляло агентство, в столиці до включення опалення готові 93% будинків, які обслуговують комунальні підприємства.