У Києві 93% будинків готові до включення опалення - комунальники

До включення опалення готові 93% будинків, які обслуговуються комунальними підприємствами, та лише 40% ЖБК, ОСББ, відомчих та інших категорій будинків.

Як передає Укрінформ, про це повідомили у КП «Київтеплоенерго».

"За результатами моніторингу, з 8111 житлових будинків, що знаходяться в обслуговуванні комунальних підприємств, акти готовності отримали 7570 (93%). У Святошинському, Деснянському, Оболонському та Голосіївському районах до опалювального сезону готові усі будинки", - йдеться у повідомленні.

Серед обстежених 2922 із 3007 житлових будівель ЖБК, ОСББ, відомчих житлових будинків, відомчих гуртожитків та інвестиційних будинків зафіксовано низький стан готовності до пуску тепла. У цій категорії балансоутримувачі підготували 35-40% споруд.

Згідно з Правилами користування тепловою енергією, під час підготовки до опалювального сезону балансоутримувачі будинку зобов’язані перевірити та у разі необхідності відремонтувати несправну арматуру, вузли, забезпечити промивку будинкових тепломереж, утеплення місць загального користування тощо. Усього — близько 30 видів регламентних робіт. Відповідність будинку критеріям готовності до подачі тепла підтверджується Актом готовності до опалювального сезону (форма Е-8).

Як повідомлялося, Київтеплоенерго виконало цьогорічну програму ремонтів та підготувало до осінньо-зимового періоду 2020/2021 столичні станції теплопостачання і котельні в усіх районах Києва.

КП "Київтеплоенерго" заявило, що готове розпочати опалювальний сезон раніше, якщо в цьому буде необхідність.