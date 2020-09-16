Київ готовий раніше розпочати опалювальний сезон — Кличко

"Київтеплоенерго" готовий розпочати опалювальний сезон раніше, якщо в цьому буде необхідність.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.

"Технічно місто вже готове до запуску тепла в мережу. Фахівці "Київтеплоенерго" здійснили перевірку котелень та теплопунктів. Усунули більше як 6,5 тисяч пошкоджень на тепломережах та пошкоджень, що виникли в результаті гідравлічних випробувань", - розповів Кличко.

За його словами, також місто готове надати необхідну допомогу управляючим компаніям, ОСББ та іншим житловим об’єднанням, для того, щоб вони змогли вчасно вступити в опалювальний сезон.

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"Закликаю всі об’єднання перевірити наявність заборгованості за тепло. Тобто зробити все необхідне, аби потім не здійснювати роботи в авральному режимі, коли на вулиці буде мінусова температура", - зауважив він.

Як повідомлялося, підключення житлових будинків до опалення розпочинатиметься із урахуванням температури повітря, яка має опуститися до позначки +8 і нижче градусів за Цельсієм і триматися на такому рівні щонайменше протягом трьох днів.