Київ готовий раніше розпочати опалювальний сезон — Кличко
Як передає кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.
"Технічно місто вже готове до запуску тепла в мережу. Фахівці "Київтеплоенерго" здійснили перевірку котелень та теплопунктів. Усунули більше як 6,5 тисяч пошкоджень на тепломережах та пошкоджень, що виникли в результаті гідравлічних випробувань", - розповів Кличко.
За його словами, також місто готове надати необхідну допомогу управляючим компаніям, ОСББ та іншим житловим об’єднанням, для того, щоб вони змогли вчасно вступити в опалювальний сезон.
"Закликаю всі об’єднання перевірити наявність заборгованості за тепло. Тобто зробити все необхідне, аби потім не здійснювати роботи в авральному режимі, коли на вулиці буде мінусова температура", - зауважив він.
Як повідомлялося, підключення житлових будинків до опалення розпочинатиметься із урахуванням температури повітря, яка має опуститися до позначки +8 і нижче градусів за Цельсієм і триматися на такому рівні щонайменше протягом трьох днів.