У Миколаєві під загрозою опалювальний сезон

У Миколаєві опалювальний сезон опинився під загрозою через зупинку реалізації проєкту "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України", який реалізується за кредитні кошти Світового банку.

Про це повідомив регіональний керівник проєкту Єгор Клецов,на своїй сторінці у Фейсбуці.

"Проєкт підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України" реалізується за кредитні кошти Світового банку в рамках угоди про субпозику, підписаної між ОКП "Миколаївоблтеплоенерго" і Миколаївською міською радою з одного боку та Міністерством фінансів України, Міністерством розвитку громад та територій України, а також НКРЕКП з іншого боку. За декілька тижнів до початку опалювального сезону ми маємо зупинку реалізації проєкту, що може призвести до несвоєчасного пуску тепла в Центральному та Заводському районах Миколаєва", - написав Клецов.

Він також зазначив, що причиною такої критичної ситуації є те, що Міністерство фінансів заблокувало розрахунки за проєктом. В свою чергу, це зумовлено тим, що Миколаївоблтеплоенерго має борги з кредитних зобов’язань перед Мінфіном

"Ці борги утворились ще в червні 2020 року, але комунальне підприємство очікує на фінансову допомогу Миколаївської міської ради, тому, що кошти на таку допомогу були затверджені ще під час формування бюджету 2020 в грудні 2019 році. Наразі підприємство не має, ані власних коштів, ані допомоги від міськради. Результатом є зупинка проєкту тоді, коли готовність котелень складає 60-70%", - зазначив керівник проєкту.

Він також звернувся до народних депутатів від Миколаївщини і до голови фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давіда Арахамії з проханням посприяти найшвидшому розблокуванню Мінфіном розрахунків за проєктом.

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Як повідомлялося, в липні НАК "Нафтогаз України" наклав арешт на рахунки ОКП "Миколаївоблтеплоенерго". На початку вересня підприємство сплатило основний борг, але рахунки його залишилися арештованими через понад 30 млн грн штрафних санкцій. Це загрожує зривом початку опалювального сезону у місті Миколаєві.