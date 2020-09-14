У Херсоні заявляють про загрози для опалювального сезону

Опалювальний сезон у місті Херсон знаходиться під загрозою зриву через борги населення перед Міським комунальним підприємством "Херсонтеплоенерго".

Про це міський голова Херсона Володимир Миколаєнко заявив у понеділок на позачерговій сесії міської ради, передає кореспондент Укрінформу.

«Хочу звернутися до мешканців Херсона. Опалювальний сезон у місті Херсон знаходиться під загрозою зриву у зв’язку зі 130-мільйонним боргом населення Херсонтеплоенерго», - зазначив Миколаєнко.

За його словами, після того, як держава монетизувала пільги та субсидії, населення не платить за комунальні послуги, а купляє на ці кошти їжу та ліки. А комунальне підприємство обростає боргами перед обленерго, перед облгазом.

Як повідомляв Укрінформ, найбільшими теплопостачальними підприємствами Херсона є АТ "Херсонська ТЕЦ" та МКП "Херсонтеплоенерго".