Школи Києва готували до опалювального сезону - Кличко

Усі заклади соціальної інфраструктури Києва 1 жовтня будуть готові до запуску тепла.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомив на брифінгу Київський міський голова Віталій Кличко.

"Школи міста будуть з теплом. На 1 жовтня всі заклади соціальної інфрастурктури міста: школи, дитячі садки, лікарні та інтернати будуть готові до запустку тепла", - зазначив Кличко.

Він повідомив, що на підготовку закладів освіти до осінньо-зимового періоду з бюджету міста вже виділили 443 млн грн.

"Ці кошти пішли на капітальний ремонт фасадів, покрівель, заміну вікон, ремонт теплопунктів, на капремонти систем центрального опалення, холодного та гарячого водопостачання. На сьогодні виконали понад 70% цих робіт і роботи ще тривають", - зазначив мер.

Як повідомлялося, КП «Київтеплоенерго» підготувало до зими всі столичні станції теплопостачання і котельні.

Київська житлово-комунальна інспекція (Управління самоврядного контролю КМДА) розпочинає перевірку готовності житлових будинків до опалювального сезону.