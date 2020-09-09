Школи Києва готували до опалювального сезону - Кличко

Школи Києва готували до опалювального сезону - Кличко

Укрінформ
Усі заклади соціальної інфраструктури Києва 1 жовтня будуть готові до запуску тепла.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомив на брифінгу Київський міський голова Віталій Кличко.

"Школи міста будуть з теплом. На 1 жовтня всі заклади соціальної інфрастурктури міста: школи, дитячі садки, лікарні та інтернати будуть готові до запустку тепла", - зазначив Кличко.

Він повідомив, що на підготовку закладів освіти до осінньо-зимового періоду з бюджету міста вже виділили 443 млн грн.

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"Ці кошти пішли на капітальний ремонт фасадів, покрівель, заміну вікон, ремонт теплопунктів, на капремонти систем центрального опалення, холодного та гарячого водопостачання. На сьогодні виконали понад 70% цих робіт і роботи ще тривають", - зазначив мер.

Як повідомлялося, КП «Київтеплоенерго» підготувало до зими всі столичні станції теплопостачання і котельні.

Київська житлово-комунальна інспекція (Управління самоврядного контролю КМДА) розпочинає перевірку готовності житлових будинків до опалювального сезону.

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