Кличко відвідав одну з опорних лікарень для пацієнтів з COVID-19

У разі необхідності місто може перепрофілювати відділення і в інших медзакладах, збільшивши кількість ліжок для лікування пацієнтів з COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко у Фейсбуці.

Кличко відвідав міську лікарню №4 / Фото: kiev.klichko.org

"Загалом у лікарнях столиці із 1600 ліжок, підготовлених для прийому хворих на коронавірусу в 16 медзакладах, заповнені 52% місць", - зазначив він.

Кличко відвідав міську лікарню №4, що є однією з опорних для лікування пацієнтів із COVID-19, а також показав відео, що відзняв у медзакладі.

"Учора ввечері побував з перевіркою в міській лікарні № 4, що є однією з опорних для лікування пацієнтів із COVID-19. Я вже раніше відвідував цей медзаклад. Із головного, що сьогодні відзначають лікарі: останнім часом у багатьох інфікованих - більш важкий перебіг хвороби. І переважна більшість пацієнтів - у віці від 30 до 60 років», - наголосив він.

Столичний мер зазначив, що вірус не відступає, і кількість виявлених випадків коронавірусу в столиці, на жаль, зростає. Збільшується і кількість хворих, які потребують госпіталізації.

За його словами, лікарня №4 заповнена майже на 80 відсотків.

Кличко додав, що у лікарні є своя лабораторія для тестування та дослідження зразків біоматеріалу на ПЛР та ІФА, необхідними засобами захисту та медикаментами заклад забезпечений.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 8 вересня, виявили 2 551 новий випадок зараження коронавірусом, від початку епідемії загалом їх зафіксовано 143 030.

Фото: kyivcity.gov.ua