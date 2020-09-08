У Києві оновили два шляхопроводи - рух поновлять до кінця вересня

До кінця вересня відновлять рух двома оновленими шляхопроводами на перетині вулиці Богатирської та Оболонського проспекту.

Як передає Укрінформ, про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час перевірки капітального ремонту об’єктів, повідомляє пресслужба КМДА.

«Ми продовжуємо оновлювати інфраструктуру нашого міста. Зараз ви бачите, як триває капітальний ремонт двох шляхопроводів, що були побудовані у 1987 році. З тих пір ці об’єкти не ремонтували, вони перебували в аварійному стані. В травні цього року ми капітально відремонтували два сусідніх шляхопроводи. А тепер оновлюємо ще два», – зазначив Кличко.

У Києві відновлять рух шляхопроводами на перетині Богатирської та Оболонського проспекту / Фото: КМДА

За його словами, відновити повноцінний рух цими шляхопроводами планують вже наприкінці вересня. «Але деякі роботи тут ще триватимуть до кінця року. Завдяки якісному ремонту і використанню сучасних технологій термін експлуатації конструкцій шляхопроводу буде мінімум 35 років», – наголосив мер столиці.

Він також повідомив, що за останніх кілька років у столиці оновили 368 вулиць та проїздів – це майже 1 тисяча кілометрів доріг. 16 мостів та шляхопроводів відремонтували капітально. На 31 об’єкті зробили середній ремонт. «Такого масштабного оновлення інфраструктури столиця не бачила десятиліттями. І ми продовжуємо над цим працювати», – підкреслив Кличко.

Як повідомлялося, роботи на цих об’єктах розпочали минулого року. Тут повністю замінять опорні частини шляхопроводів, відновлять металеві частини конструкції. Планують здійснити й армування та бетонування монолітної плити проїжджої частини та тротуару.

Після цього оновлять огорожу, влаштують кілька шарів високоякісного асфальту. Підрядник дає гарантію на нього на 5 років. Також, як і на всіх об’єктах капітального ремонту, буде встановлена нова система освітлення.