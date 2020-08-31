На з’їздах із Шулявського мосту оновлять освітлення

У Києв тривають роботи зі встановлення нової системи освітлення на з’їздах з Шулявського шляхопроводу.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко у Телеграмі.

"Це – довговічні стовпи, на кожному з яких по 4 LED-лампи. Тож освітленою буде не тільки проїжджа частина шляхопроводу, а й дорога, що прилягає до об’єкта", - зазначив Кличко.

Як повідомлялося, у Києві на Шулявському шляхопроводі влаштовують верхні шари асфальтобетонного покриття.

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З 17 липня розпочалося масштабне асфальтування Шулявського шляхопроводу. Крім вкладання верхніх шарів асфальту на шляхопроводі, біля з’їздів з нього перекладають інженерні мережі, монтують нові опори освітлення, приводять до ладу підземний пішохідний перехід, здійснюють благоустрій прилеглої території.

Шулявський шляхопровід закрили з 17 березня 2019 року на довгострокову реконструкцію.