На Хрещатику після реконструкції висадять каштани

У КО "Київзеленбуд" запевнили, що після реконструкції головної вулиці столиці - Хрещатика там будуть висаджені каштани.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це під час експертного обговорення «Urban law: юридичні проблеми життя міста і містян», в якому беруть участь представники КМДА та юристи-практики, заявив перший заступник генерального директора Київзеленбуду Вадим Мотуз.

"Каштани, бо як ви знаєте Київ - місто каштанів, дуже гарно себе почувають у паркових зонах, але їм зараз важко у центральній частині. Тому що велика загазованість, засоленість грунтів, антропогенний вплив приносить негативні наслідки для зеленої зони. Але ми будемо приймати відповідні рішення. Ми на наступний рік із Київавтодором, який є замовником великої реконструкції центральних частини міста, а саме вулиці Хрещатик, знайдемо спільну мову щодо правильного озеленення Хрещатику, щоб задовольнити бажання киян, які ще пригадують центральну частину з каштанами. Я думаю, це не проблема, це треба великий комплексний обсяг робіт, ми вже зараз його проводимо", - розповів він.

Мотуз зазначив, що велика перевага туй, які тимчасово висадили на Хрещатику, в тому, що вони легко переносять пересадку.

"Туї можна легко пересаджувати хоч кожного року, і проблем з ними не буде. Звісно, що листяні дерева таких дій не витримають. Тому питання висадити зараз якісь гарні листяні дерева на центральній частині, на Хрещатику, а потім їх пересаджувати, і вони загинуть, і списати на цьому бюджетні кошти - це буде нераціонально і неправильно", - зазначив він.

Водночас, заступник керівника Київзеленбуду наголосив, що міська влада за останні 4 роки широко почала популяризувати створення нових зелених зон.

"Наші парки та сквери за останніх чотири роки стали навіть краще, ніж європейського зразка, і нам уже є чим пишатися", - додав він.

Як повідомляв мер Києва Віталій Кличко, у Києві на Хрещатику висадили кущі ялівцю тимчасово, а після реконструкції вулиці там висадять каштани.