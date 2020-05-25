Кличко просить "не робити з ялівця слона" - каштани на Хрещатику будуть

У Києві на Хрещатику висадили кущі ялівця тимчасово, а після реконструкції вулиці там висадять каштани.

Про це на брифінгу 25 травня заявив Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Днями вздовж частини Хрещатика висадили ялівець, там, де на цей момент не було дерев, таке рішення тимчасове. Наступного року ми плануємо реконструкцію Хрещатика, її не робили вже багато років, тільки оновлювали асфальт. Тому цього року висаджувати крупномірні дерева не мало сенсу", - сказав Кличко.

Кличко повідомив, що ялівець перед початком ремонту вулиці Хрещатик пересадять у парки та сквери міста.

Вздовж вулиці Хрещатик висадили кущі ялівцю / Фото: Павло Багмут. Укрінформ

"Ми враховуємо попередній досвід, бо під час масштабної реконструкції Хрещатика - це було у 1998 році, звузили широку бульварну частину вулиці і каштани опинилися впритул до дороги. На Хрещатику великий трафік і висока загазованість повітря, а суміш, якою посипають дороги взимку, також негативно впливає на дерева, вони слабнуть і хворіють", - зазначив він.

За його словами, щоб уникнути цього, під час реконструкції Хрещатика розширять бульварну зелену зону, облаштують стаціонарну систему поливу, лунки дерев будуть захищені від потрапляння реагентів.

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"Звичайно каштани - символ нашого міста. Вони ростуть у парках та скверах, на міських бульварах і вулицях. Будуть рости каштани і на Хрещатику, будемо шукати витривалі сорти, каштани будуть. Тому прошу не робити з ялівця слона. Ялівець теж не треба зневажати, але його з Хрещатика наступного року пересадять. А от каштани пересаджувати не рекомендують. Тому перед реконструкцією їх поки і не висаджували на головній вулиці", - розповів Кличко.

Як повідомляв Укрінформ, 21 травня на вулиці Хрещатик, від вул. Прорізної до вул. Богдана Хмельницького, висадили кущі ялівцю.