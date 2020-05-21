Вздовж вулиці Хрещатик висадили кущі ялівцю

Вздовж вулиці Хрещатик висадили кущі ялівцю

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Укрінформ
У Києві на вулиці Хрещатик, від вул. Прорізної до вул. Богдана Хмельницького , висаджують кущі ялівцю.

Про це повідомляє КО "Київзеленбуд".

"В рамках доброустрою вулиці Хрещатик у лунках висаджують ялівці. Загалом у 50 лунок від вул. Прорізної до вул. Богдана Хмельницького буде висаджено 200 кущів ялівцю козацького Gold Coast та 50 дерев ялівцю скельного Skyrocket", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили у підприємстві, висаджені рослини значно покращують естетичний вигляд вулиці, проте є тимчасовим заходом перед початком її реконструкції.

"Кущі та дерева ялівцю висаджені контейнерним методом посадки, тож їх можна буде легко пересадити у парки та сквери Києва", - зазначили у відомстві.

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Нагадаємо, в наступному році розпочинається реконструкція вул. Хрещатик, в рамках якої на центральній вулиці столиці у лунках на бульварній частині будуть висаджені нові крупномірні дерева. Для збереження та догляду за ними передбачено влаштувати автоматичний полив.

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