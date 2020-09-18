Україна готова до опалювального сезону на 90% - нарада у Прем'єра

Опалювальний сезон в Україні повинен розпочатися вчасно.

Як передає Укрінформ, про це заявив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Антикризового енергетичного штабу, в рамках якого обговорювали питання готовності теплопостачальних організацій до опалювального сезону.

"Всі українські родини, дитячі садочки, школи та лікарні взимку повинні бути забезпечені теплом. У нас є для цього всі умови. Сьогодні бачимо стабільно високі запаси палива на ТЕС і ТЕЦ, маємо рекордні запаси газу", — зазначив Шмигаль.

На засіданні Прем'єр-міністр також заслухав інформацію про готовність теплопостачальних організацій до опалювального сезону 2020/2021 року.

Станом на 18 вересня наша країна готова до осінньо-зимового опалювального сезону на 90%, а запаси палива на ТЕС і ТЕЦ стабільно високі.

Шмигаль зазначив, що уряд визначив пріоритетом виведення енергетичної галузі з кризи та забезпечив усі умови для успішної підготовки та проходження зими.

Прем’єр-міністр доручив головам ОДА, Міністерству розвитку громад та територій, Міністерству енергетики, Фонду держмайна та НАК "Нафтогаз" оперативно розв’язати питання з проблемними ТЕЦ.

За підсумками засідання Шмигаль доручив очільникам ОДА щотижня проводити наради з підготовки до опалювального сезону та доповідати про їх результати Міністерству енергетики.

У засіданні взяли участь в. о. міністра енергетики Ольга Буславець, міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов, керівництво енергетичних підприємств, народні депутати, також у режимі онлайн до засідання долучилися голови ОДА.

Як повідомлялося, Шмигаль запропонував відновити роботу українсько-болгарської міжурядової комісії з питань економічного співробітництва.