У Вінниці стартував опалювальний сезон для шкіл, садочків та лікарень

У Вінниці розпочався опалювальний сезон для закладів соціальної сфери, медицини та освіти, - тепловикам надійшла перша заявка про подачу теплоносія.

Про це йдеться у повідомленні відділу з роботи зі ЗМІ та громадськістю КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго», яке має у своєму розпорядженні Укрінформ.

«На виконання рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради «Про початок опалювального сезону 2020-2021 років для закладів охорони здоров’я, закладів соціального захисту, освітянських закладів та інших закладів культурного призначення Вінницької міської об'єднаної територіальної громади» розпочато опалювальний сезон для закладів соціальної сфери. Станом на 14:00 6 жовтня до КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» надійшла лише одна заявка - від закладу позашкільної освіти - КЗ «ВМЦХХО «Барвінок» (Вінницький міський центр художньо-хореографічної освіти дітей та юнацтва), - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що рішення про початок опалювального сезону для закладів соціальної сфери, освіти та медицини виконком Вінницької міської ради ухвалив 1 жовтня, датою його офіційного старту було визначене 5 жовтня. Фактично ж початок подання теплоносія відбувається за заявками закладів та установ.

У житлові будинки тепло подаватиметься тоді, коли впродовж трьох діб середня температура зовнішнього повітря становить не більше +8 градусів.

КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» підприємство подає теплоносій у 105 закладів соціальної сфери (дошкільні навчальні заклади - 51, загальноосвітні навчальні заклади – 38, заклади охорони здоров’я – 14,заклади позашкільної освіти – 2).