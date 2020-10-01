За пів місяця вдалося розібратися з боргами 12 постачальників тепла - Нафтогаз

За другу половину вересня вдалося вирішити проблеми критичної заборгованості за газ 12 теплопостачальних підприємств.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Нафтогазу України, оприлюднюючи повний перелік із 84 підприємств-боржників станом на 1 жовтня 2020 року.

«За останні 2 тижні було вирішено проблему критичних боргів 12 підприємств, що наразі повністю чи частково зняло ризики старту опалювального сезону у Маріуполі, Калуші, Києві, Миколаєві, Біляївці, Одесі, Харкові, Каховці та Шепетівці. Це приклад відповідального ставлення до побутового споживача як з боку відповідних підприємств ТКЕ, так і зі сторони їх засновників», - ідеться в повідомленнні.

При цьому є ризик, що через борги теплопостачальників опалювальний сезон не вдасться розпочати вчасно у 56 населених пунктах, і Нафтогаз України попереджає про це місцеву владу.

Компанія завчасно публікує перелік критичних боржників, аби в кожній області могли перевірити, чи входить до нього місцеве (регіональне) підприємство ТКЕ.

«Засновники підприємств теплоенергетики, серед яких більшість — місцеві органи самоврядування, мають серйозно поставитися до проблеми критичних боргів виробників теплової енергії, адже через них у 56 населених пунктах можуть виникнути проблеми з вчасним стартом опалювального сезону. Про це свідчать оперативні дані «Нафтогаз України» (далі — Компанія) про підприємства, які не виконують жодної з вимог для отримання газу в межах спецобов’язків (ПСО)», - зазначили у НАК.

Компанія нагадує, що для успішного входження в опалювальний сезон виробники тепла мають виконати обов’язкові умови постачання газу, передбачені постановою Кабміну від 19 жовтня 2018 року №867.

До таких умов належить підписання договору з Нафтогазом відповідно до законодавства, а також виконання однієї з трьох умов:

дотримання рівня розрахунків не нижче 90% (з урахуванням непрофінансованих пільг і субсидій та без урахування штрафних санкцій), а для виробника теплової та електричної енергії, управління майном якого здійснює Фонд держмайна, - не нижче 60%;

укладення з Нафтогазом та виконання договору про реструктуризацію заборгованості за спожитий природний газ;

погодження з Нафтогазом та виконавчим органом місцевої ради графіка погашення заборгованості до 2021 року, його дотримання та сплата поточних платежів.

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Як повідомляв Укрінформ, 17 вересня Нафтогаз заявляв, що вчасний старт опалювального сезону для жителів 57 населених пунктів під загрозою через борги виробників тепла. Таких боржників тоді було 90.