Нафтогаз у жовтні не підвищуватиме ціну газу для населення

У жовтні ринкові фактори дозволили Групі Нафтогаз зберегти ціни газу на рівні вересня.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Нафтогазу.

Таким чином, ГК "Нафтогаз Трейдинг" у жовтні постачатиме газ оптовим споживачам, що вже уклали договори, за ціною вересневого ресурсу. Для роздрібних клієнтів ГК "Нафтогаз України" зберігаються вересневі ціни — "Місячний" (4,7 грн/куб. м з ПДВ, без вартості доставки (розподілу) та "Річний" (5,24 грн/куб. м з ПДВ, без вартості доставки (розподілу).

Цінові пропозиції у жовтні залишаться незмінними як для оптових покупців (трейдерів, газзбутів) ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг", так і для побутових клієнтів ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України".

Читайте також: Міненерго спростовує заяви ЗМІ про підвищення цін на електроенергію для населення

Як повідомлялося, з 1 серпня в Україні відкрився повноцінний ринок газу для населення. Ціни на газ визначаються ринком, а споживач може вільно змінювати постачальника.

Газ у газопостачальної компанії Нафтогаз купує 2% населення.