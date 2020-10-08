Вітання у чатах і без застілля: у «Слузі народу» розповіли, як Разумков святкує день народження

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков не влаштовує застільних частувань для депутатів із членів фракції політичної партії «Слуга народу», які 8 жовтня особисто вітали його з днем народження у приміщенні парламенту.

Про це в коментарі Укрінформу повідомила заступниця голови фракції Євгенія Кравчук.

«Як сучасний спікер Дмитро Разумков не влаштовує традиційних застіль, особливо зважаючи при цьому на пандемію коронавірусу. Разом з тим усі депутати переважно перебувають у своїх регіонах, бо комітети працюють у режимі відеоконференцій, а тому в Києві не так багато людей. Ті, хто хочуть особисто привітати, то ненадовго приходять (до кабінету Голови ВР – ред.) вітають суто символічно. Але переважно це у нас тепер таке діджитальне вітання в чатах, повідомленнями, дзвінками, багато хто пише пости у Фейсбуці», – зазначила Кравчук.

Щодо подарунків, депутатка підкреслила, що вони були символічними. Зокрема розповіла, що власний презент для очільника парламент обирала з міркувань практичності та з дотриманням вимог закону «Про запобігання корупції̈» (вартість подарунку не повинна перевищувати 2102 грн).

«Я коли обирала подарунок, то керувалася ціною, щоб вона не перевищувала закріпленою в законодавстві, а також тим, щоб він був корисним, і Дмитро Олександрович міг його використати в родинному колі», – уточнила Кравчук.

Як відомо, Голова Верховної Ради Дмитро Разумков відзначає 8 жовтня своє 37-річчя.

Дмитро Разумков – український державний діяч, політик, Голова Верховної Ради IX скликання, член Ради національної безпеки і оборони України. У період із 27 травня по 10 листопада 2019 був головою партії «Слуга народу».