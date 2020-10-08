Підвищення зарплат вчителів не скасовується, а відтерміновується - МОН

Підвищення зарплат вчителям, що було передбачено постановою уряду від 2019 року, потребує додаткових 50 млрд грн, уряд відтермінував її впровадження до 2022 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство освіти та науки.

"За розрахунками МОН, на реалізацію постанови уряду від 10.07.2019 № 822 у 2021 році необхідно додатково щонайменше 50 млрд грн із бюджетів різних рівнів. У зв’язку з відсутністю неінфляційних джерел фінансування для набуття чинності цієї постанови у 2021 році уряд доручив Міністерству освіти і науки разом з Мінекономіки, Мінфіном і Мін’юстом підготувати проєкт рішення щодо відтермінування її впровадження до 31 грудня 2021 року (протокол № 79 засідання Кабінету Міністрів України від 14.09.2020). Наголошуємо, що рішення не скасовано, а відтерміновано", - йдеться у повідомленні.

Водночас в МОН нагадали, що Кабмін схвалив та направив на розгляд Верховної Ради України проєкт Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік», яким передбачено на галузь освіти 173,8 млрд грн, що у порівнянні з державним бюджетом на 2020 рік більше на 34 млрд грн.

"У проєкті Державного бюджету України вказано, що посадовий оклад працівника першого тарифного розряду у 2021 році змінюватиметься двічі: з 1 січня – 2 670 грн та з 1 липня – 2 893 грн. Отже, із січня 2021 року розміри посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників бюджетної сфери, в тому числі галузі освіти і науки, збільшаться на 20%, а з липня – ще на 8,3%", - повідомили в МОН.

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В міністерстві наголосили, що постанова № 822 від 2019 року започатковувала виконання норм Закону України "Про освіту» та "Про наукову і науково-технічну діяльність». Втім, її прийняття не було підкріплене наявністю в бюджеті коштів на ці цілі.