В Україні запускають «пілот» шкільних е-журналів та е-щоденників

Міністерство освіти та науки розпочинає випробування нових е-додатків для створення та ведення шкільних електронних журналів та щоденників.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти та науки .

«Сьогодні на ринку освітніх послуг е-журнали та е-щоденники – це не новинка. Є достатньо комерційних пропозицій щодо комплексних цифрових рішень для шкіл, які містять ці сервіси. Але не всі школи можуть собі дозволити їх собі фінансово. Тому ми пропонуємо базову безкоштовну версію електронних журналів та щоденників, а школи вже зможуть обирати», – зазначив заступник міністра освіти і науки Артур Селецький

У випробуванні нових е-додатків візьмуть участь щонайменше по два-три заклади освіти з кожної області. Тестування триватиме з 5 до 16 жовтня. Всі отримані від вчителів та адміністрацій шкіл зауваження будуть оперативно опрацьовані та враховані при налаштуванні системи. Після завершення цього етапу (орієнтовно вже у листопаді цього року) державні е-журнали та е-щоденники стануть доступними всім українським школам на безоплатній основі.

Нове програмне забезпечення розроблене на базі державної модульної системи АІКОМ (раніше ДІСО), яка відома багатьом освітянам як інструмент зі збору освітньої статистики.

Ті школи, які перейдуть на ведення електронних журналів, зможуть найближчим часом відмовитись від їх дублювання в паперовому вигляді. Для цього МОН готує відповідні зміни до низки нормативно-правових документів.

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«Це дозволить прибрати зайве навантаження на вчителів. А в майбутньому, завдяки широкому застосуванню електронних журналів, коли учень змінюватиме школу, вся інформація про його успішність, здобутки тощо буде прямувати за ним до нового навчального закладу. А для нас буде відкрита ще й можливість переспрямовувати за таким учнем державні кошти на його навчання», – зауважив Селецький.

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Як повідомлялося, Кабінет Міністрів оприлюднив Державний стандарт базової середньої освіти, затверджений 30 вересня 2020 року.