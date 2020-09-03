Для українських шкіл закупили 235 автобусів

Школам України вже передали 235 шкільних автобусів.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбук повідомила заступниця міністра освіти та науки Любомира Мандзій.

"Вже доставлено 235, також в процесі виконання умов договорів щодо поставок ще 38 автобусів, які буде передано закладам освіти до 24 вересня. Тендерні процедури закінчено і триває етап виконання умов договорів на поставку ще 183 автобусів", - написала Мандзій.

Всього, за її словами, станом на 1 вересня шкільні автопарки оновлені у Чернівецькій області - на 10 автобусів, Херсонській області – 12, Тернопільській області – 12; Кіровоградській області – 12; Миколаївська область – 15; Івано-Франківська область – 19; Львівська область – 54; Дніпропетровська область - 24; Закарпатська область – 16; Запорізька область – 9, Одеська область - 12; Донецька область – 19; Рівненська область – 8; Хмельницька область - 13 нових автобусів.

Загалом у 2020 році, як зазначила Мандзій, планується придбати 456 шкільних автобусів, на це виділено 600 млн грн.