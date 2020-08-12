Громади Запоріжжя отримали шкільні автобуси, вироблені на ЗАЗ

Громади Запорізької області отримали перші чотири шкільні автобуси, які виготовлено на Запорізькому автомобілебудівному заводі.

Про це під час передачі транспорту громадам заявив голова Запорізької ОДА Віталій Боговін, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Облдержадміністрацією було проведено конкурс, переможцем у якому став Запорізький автомобілебудівний завод. Підприємство випустить загалом 30 шкільних автобусів до кінця року. Впевнений, що у наступному році ми продовжимо цю роботу. Сьогодні маю честь вручити ключі від перших автобусів територіям”, - сказав очільник області.

Наказом Міністерства освіти і науки 30 закладів Запорізької області були включені до переліку обєктів, які мають можливість придбати шкільні автобуси коштом освітньої субвенції на умовах співфінансування. Переможцем тендеру, оголошеного через Prozorro, стало ПАТ "ЗАЗ".

Вартість одного шкільного автобуса - 1 млн 583 тисячі 900 гривень. Зараз нові машини отримали представники Розівської, Новоуспенівської, Якимівської та Веселівської громад. Ще 26 автобусів передадуть громадам до кінця року.

Фото: Ольга Звонарьова, Укрінформ