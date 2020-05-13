На Буковині закупили 10 нових шкільних автобусів за понад ₴18 мільйонів

У Чернівецькій області сьогодні передали органам місцевого самоврядування 10 нових шкільних автобусів, які закупили у співфінансуванні за кошти державного та місцевих бюджетів.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У листопаді минулого року нашій області виділили з держбюджету 16 мільйонів 732 тисячі гривень для закупівлі шкільних автобусів. Відповідно, на умовах співфінансування за кошти місцевих бюджетів - а це сума трохи більше мільйона 800 тисяч гривень, ми провели закупівлю 10 шкільних автобусів за тендерною процедурою", - пояснила заступниця голови Чернівецької ОДА Ірина Ісопенко.

У Чернівцях закупили 10 нових шкільних автобусів / Фото: Віталій Олійник. Укрінформ

Вартість одного автобусу – 1,8 млн грн. Переміг у торгах Черкаський автобусний завод, який поставив області ці шкільні автобуси.

«Наразі в області є вже 159 шкільних автобусів. Ними забезпечують перевезення 80% учнів. Ще 20% школярів довозять за рахунок співпраці із місцевими перевізниками. Для того, щоб наша область була на 100% забезпечена шкільними атобусами, потрібно ще 20 таких транспортних засобів. Гадаю, протягом 2-3 років ми зможемо їх придбати», - розповів директор департаменту освіти і науки Чернівецької ОДА Микола Харатін.

Нові шкільні автобуси першочергово отримають опорні навчальні заклади Буковини.