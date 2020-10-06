Проєкт рaper less в «Дія» сприятиме подоланню бюрократії та корупції — Ткаченко

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко вважає, що втілення у життя проєкту "Цифрова країна" в "Дія" сприятиме відмові від бюрократизації.

Про це він написав у Фейсбуці, повідомляє Укрінформ.

“Нарешті і ми робимо рішучий крок на шляху до цифрової трансформації. Позитивні поїнти реформування: Концепція рaper less. Більше ніяких паперів. Це стосується всіх державних органів. Найважливіше, що жодна державна установа не зможе вимагати від українців будь-яких довідок, витягів чи інших нескінченних папірців, необхідних для отримання тих чи інших державних послуг. У МКІП постійно стикаюсь із нескінченою кількістю роздрукованих паперів, кожен з яких треба підписати”, - зазначив Ткаченко.

За його словами, система перенасичена масою непотрібних формальностей, а "коридорна система" розв'язання питань у державі сприяє корупції.

“Оптимізація часу та багатофункціональність застосунку. Замість довгих та хаотичних черг можемо замовити довідку, наприклад, у власному смартфоні. Або не нервувати через втрату документів”, - додав глава МКІП.

Крім того, підкреслив міністр, це сприятиме економічному розвитку країни, адже частка цифрової економіки у світі дуже швидко зростає.

“Підвищення рівня медіаграмотності населення: залучення українців до аналізу та критичної оцінки інформації, яка вони споживають щоденно. Тепер перестану губити свій податковий номер, який постійно десь складений удвічі та підклеєний липко стрічкою. Його цифрова версія завжди «під рукою», - зазначив Ткаченко.

Як повідомляв Укрінформ, 5 жовтня відбувся Diia Summit з презентацією нових сервісів та цифрових документів у мобільному застосунку Дія та нових онлайн-послуг на порталі Дія, користувачами яких зможуть стати понад 30 млн українців.

У заході взяли участь Президент України Володимир Зеленський, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, Голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

Зеленський заявив, що Україна з наступного року розпочне входження до режиму “paper less”, коли державні органи припинять вимагати від громадян паперові довідки чи інші документи для отримання державних послуг.