Суд розглядає апеляцію на продовження арешту Антоненку

Київський суд розглядає апеляційну скаргу на обрання обвинуваченому у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета, ветерану АТО і музиканту Андрію Антоненку («Ріффмастеру») запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Засідання у Фейсбуці транслює адвокат іншої обвинуваченої у цій справі Юлії Кузьменко Тарас Безпалий, передає Укрінформ.

На засіданні Антоненко сидить поруч зі своїми адвокатами – Дмитром Круговим і Станіславом Куликом.

Наразі у суді виступає адвокат Круговий.

Як повідомляв Укрінформ, журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля.

12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи. Слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру парашутно-десантного батальйону Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка.

Дугарь у травні 2020 року обрали запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 168 тис. грн.

11 серпня Київський апеляційний суд змінив запобіжний захід Кузьменко на цілодобовий домашній арешт. Антоненко залишається у СІЗО.

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25 серпня Шевченківський райсуд обрав усім обвинуваченим у цій справі запобіжні заходи: Антоненку - тримання під вартою, Кузьменко - цілодобовий домашній арешт, але без електронного браслета, Дугарь - заставу у розмірі 168 тис. 160 грн.

4 вересня суд визначив присяжних у цій справі.