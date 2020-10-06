Платні камери у СІЗО «заробили» перший мільйон гривень - Малюська

За користування платною послугою з надання поліпшених побутових умов у слідчих ізоляторах станом на 5 жовтня сплачено 1 мільйон гривень.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуку повідомив міністр юстиції Денис Малюська.

“Сьогодні платні камери у слідчих ізоляторах заробили свій перший мільйон гривень”, - написав глава Мін'юсту.

За його словами, однозначний лідер серед СІЗО - державна установа "Київський слідчий ізолятор", де за користування платними камерами сплачено 621 507 гривень.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів постановою від 22 квітня 2020 року запровадив експериментальний проєкт платної послуги з надання поліпшених побутових умов у слідчих ізоляторах, який триватиме до 31 грудня 2021 року.

Наприкінці липня Міністерство юстиції запустило для громадян нову послугу - подарунковий сертифікат на користування платними камерами у СІЗО без зазначення часу перебування під вартою («Послуга наперед»).