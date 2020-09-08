У Лук'янівському СІЗО відкрили платну камеру для жінок

У Київському слідчому ізоляторі відкрили платну камеру з поліпшеними побутовими умовами для жінок.

Про це в коментарі Укрінформу повідомила заступниця міністра юстиції Олена Висоцька.

"Відкрили одну камеру на два місця у жіночому корпусі. Сьогодні вона вже відкрита. Сьогодні жінкам, які знаходяться в ізоляторі, оголосили цю інформацію", - розповіла Висоцька.

Вона зауважила, що ніхто не ставив обов’язкову вимогу Київському слідчому ізолятору організувати платну камеру у жіночому корпусі, "але вони виявили таку доцільність, побачили, наскільки експеримент гарно спрацював".

Висоцька розповіла, що вартість перебування у платній камері для жінок така, як і перебування у раніше відкритих платних камерах із поліпшеними побутовими умовами - 2 000 грн за добу, 8 000 грн за тиждень та 12 000 грн за місяць.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів України постановою від 22 квітня 2020 року запровадив експериментальний проєкт щодо платної послуги з надання поліпшених побутових умов в слідчих ізоляторах України, який триватиме до 31 грудня 2021 року.

Наразі платні камери відкрито у 21 слідчих ізоляторах України.

Станом на 1 вересня за користування платними камерами у Київському СІЗО сплачено 476 тисяч гривень.