В Україні потрібно залишити лише дві в'язниці - Малюська

На його думку, модель реформи, яку має наслідувати Україна, як ідеал, - це модель Північної Європи, яка сфокусована на покараннях, не пов'язаних з позбавленням волі, а орієнтована на соціалізацію людей.

"Практики повного, на 180 градусів, розвороту моделі від "постсовкової", традиційно сфокусованої на в'язницях, на модель Північної Європи, не було. Тому ми змушені на час цієї дороги, по суті, винаходити велосипед", - зазначив Малюська.

Крім того, міністр упевнений, що статистика, найжорсткіша і найправдивіша річ, показує, що в'язниця не виправляє.

"Виходять і далі скоюють злочини. Ці злочини часто є тяжчими, ніж за які людина перший раз сіла", - сказав він.

Малюська наголосив, що готовий експериментувати і бути першим у нових і неординарних рішеннях, навіть якщо вони викличуть обурення і заперечення в суспільстві. Одним з таких нововведень стали платні камери, за які вже отримано 495 тисяч гривень, і ця послуга, за його словами, дуже затребувана.

"Дуже багато чого, що ми вже імплементували, в світі немає. Масові розпродажі в'язниць, коли йдеться про десятки, а то і сотні об'єктів ... Цього не було ніде, тому це викликало інтерес. І ми будемо "піонерами" в цьому русі. Буде багато крику, галасу і критики всередині країни, але ми це вже проїхали. Ми знаємо, як з цим працювати. Тому все буде добре", - сказав міністр.

Він додав, що зараз в'язниці, в яких є засуджені, не продаються, а в Україні нині пустують десятки в'язниць, на утримання яких з бюджету йдуть гроші - мінімум 10 мільйонів на кожну щороку.

"І ми їх продамо, заощадимо на затратах, ще й гроші на цьому заробимо непогані, так скажімо", - переконаний він. На думку чиновника, в нашій країні потрібно залишити всього дві в'язниці, не рахуючи СІЗО.