Мін'юст виставить на продаж Львівську виправну колонію №48

Міністерство юстиції восени виставить на продаж Львівську виправну колонію №48, розташовану недалеко від середмістя.

Як передає Укрінформ, про це розповів міністр юстиції Денис Малюська у відео, опублікованому у Фейсбуці.

За словами міністра останній засуджений був вивезений зі Львівської виправної колонії №48 ще у 2018 році.

Малюська розповів, що установа знаходиться поблизу центру Львова і займає 10 гектарів. Загалом колонія №48 має понад 40 будівель загальною площею більше 42 тисячі квадтраних метрів.

До будівель під'єднані всі інженерні мережі: електренергія, каналізація та водовідвід. Міністр зазначив, що колонія може бути цікава як житловим так і промисловим забудовникам.

"Це буде наш третій лот на продаж. Він буде запропонований до продажу також цієї осені", - відмітив Малюська.

Він також додав, що установа буде коштувати "недешево" та закликав всіх зацікавлених осіб звертатися до Мін'юсту з питаннями.

Як повідомляв Укрінформ, у серпні Міністерство юстиції розпочало масовий розпродаж майна пенітенціарної системи. Першою на електронні торги буде виставлена будівля державної установи "Ірпінський виправний центр" (№ 132). Другим "лотом" стане "Південна виправна колонія" № 51 у місті Одеса.