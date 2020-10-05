У Києві «посади» помічників депутатів «Слуги народу» продавали за $18 тисяч

У Києві співробітники Служби безпеки України затримали шахраїв, які за 18 тисяч доларів США пропонували фейкове працевлаштування помічниками народних депутатів від «Слуги народу».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що зловмисники, посилаючись на нібито існуючі зв`язки у політсилі та Верховній Раді, намагалися продати «посади» та шукали клієнтів. Вартість такого кар`єрного зростання становила 18 тисяч доларів США за місце. Відразу після внесення оплати замовникам обіцяли провести стажування та видати службове посвідчення.

Зазначається, що затримали зловмисників у середмісті столиці відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час отримання 3 тисяч доларів США – частини суми від одного з клієнтів.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Наразі учасникам оборудки готується повідомлення про підозру.

Тривають слідчі дії. Перевіряються інші можливі факти пропозицій фейкового працевлаштування.

Заходи із викриття відбувалися спільно з ДБР під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури.