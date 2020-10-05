У Києві «посади» помічників депутатів «Слуги народу» продавали за $18 тисяч
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба СБУ.
Оперативники спецслужби встановили, що зловмисники, посилаючись на нібито існуючі зв`язки у політсилі та Верховній Раді, намагалися продати «посади» та шукали клієнтів. Вартість такого кар`єрного зростання становила 18 тисяч доларів США за місце. Відразу після внесення оплати замовникам обіцяли провести стажування та видати службове посвідчення.
Зазначається, що затримали зловмисників у середмісті столиці відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час отримання 3 тисяч доларів США – частини суми від одного з клієнтів.
Кримінальне провадження відкрито за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Наразі учасникам оборудки готується повідомлення про підозру.
Тривають слідчі дії. Перевіряються інші можливі факти пропозицій фейкового працевлаштування.
Заходи із викриття відбувалися спільно з ДБР під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури.