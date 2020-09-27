"Слуга народу" прокоментувала інформацію щодо "продажу місць у списках"

Партія "Слуга народу" назвала слова народного депутата Миколи Галушка про продаж місць у списках "дуже серйозними звинуваченнями", водночас у політсилі наголосили.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє партія "Слуга народу" у Фейсбуці.

"Щодо заяви народного депутата від фракції «Слуга Народу» Миколи Галушка. 26 вересня згаданий депутат виклав у соцмережі відеозвернення до Президента України, в якому зазначив, що всі місця в списку «Слуги Народу» на окрузі № 97 у Київській області нібито були продані. Це дуже серйозні звинувачення, оскільки «договорняки» та торгівля місцями у списках суперечать моральним принципам нашої команди. Тому служба безпеки партії вже почала відповідні перевірки. Ми також перевіряємо факти, які навів керівник Київської обласної організації партії «Слуга Народу» Олександр Дубінський. За його даними, пан Галушко зустрічався з політичними опонентами «Слуги Народу» на окрузі № 97 і, ймовірно, мав намір включити їхніх людей до списку на місцеві вибори", - зазначили у партії.

Водночас, у партії запевнили, що керівництво партії «Слуга народу» довіряє партійним командам у регіонах. Тому все, що можна вирішити в місцевому партійному осередку, вирішується там. Вищі керівні органи і особи мають достатньо інструментів впливу на керівництво осередків – і вони ними неодмінно скористаються, якщо факти «продажу місць» підтвердяться.

"Щодо слів пана Галушка про намір вийти з партії «Слуга Народу» – коли від депутата надійде офіційна письмова заява про це, керівні органи партії розглянуть її у відповідному до статуту порядку. Підкреслюємо, що про вихід пана Галушка з фракції «Слуга Народу» у парламенті не йдеться", - зауважили у партії.

Як повідомлялось, напередодні нардеп Галушко заявив про вихід із партії "Слуга народу". У своєму відеозверненні до Президента України Володимира Зеленського він стверджував, що всі місця в списку "Слуги народу" в його окрузі продані.