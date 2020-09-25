Верещук, Кличко, Садовий: скільки кандидати у мери вклали у рекламу на Фейсбуці
Про це йдеться у дослідженні Громадянської мережі ОПОРА, передає Укрінформ із посиланням на Фейсбук організації.
"Досить активно промо інструментами соціальної мережі користувалися кандидати у мери українських міст", - ідеться в повідомленні.
Так, за даними ОПОРИ, претендентка на посаду очільниці Києва Ірина Верещук витратила на агітацію у Фейсбуці $20945.
Чинний мер столиці Віталій Кличко заплатив за рекламу у соціальних мережах $5030.
Міський голова Львова Андрій Садовий витратив за перші два тижні вересня $2460.
Ігор Васюник, який також балотується у мери Львова, інвестував у рекламу $2144.
Претендент на мерство у Полтаві Андрій Матковський витратив $1490.
Загалом, дослідження ОПОРИ показало, що на політичну рекламу в українському сегменті Facebook за перші два тижні вересня було витрачено 345 тисяч доларів (9,7 мільйона гривень).
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