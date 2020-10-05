Вибухівку в Україні закладають практично щотижня і не тільки у Києві – Клименко

Практично щотижня в Україні трапляються інциденти із закладенням вибухівки.

Як передає Укрінформ, про це повідомив голова Національної поліції Ігор Клименко у інтерв’ю «РБК-Україна».

«Такі ситуації з вибухами були не тільки в Києві, в нас вибухівка закладається практично щотижня. Дуже часто це роблять люди, які мають проблеми із психічним здоров’ям… Але в більшості випадків це просто злочинці, які хочуть або когось налякати або якісь свої злочинні наміри реалізувати», - поінформував Клименко.

Як повідомлялося, у понеділок, 3 серпня, о 12-й годині чоловік захопив у центрі Києва відділення "Універсал банку" в бізнес-центрі "Леонардо" й погрожував підірвати бомбу. У нього в заручниках була керівниця відділення банку, решта співробітників змогли залишити будівлю. За даними правоохоронців, зловмисником є громадянин Узбекистану. Близько 15-ї години правоохоронці затримали "столичного терориста". Ніхто не постраждав.

Щодо цього чоловіка було відкрито кримінальне провадження за статтею "терористичний акт".

4 серпня затриманому громадянину Узбекистану за погрозу вибуху у столичному банку повідомили про підозру у вчиненні теракту. Суд арештував цього чоловіка без права на заставу.