"Столичному терористу" повідомили про підозру

Затриманому громадянину Узбекистану за погрозу вибуху у столичному банку повідомили про підозру у вчиненні теракту.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба столичної прокуратури.

"Громадянину Узбекистану, який погрожував вибухом у приміщенні банку в центрі Києва, повідомлено про підозру у вчиненні терористичного акту, тобто погрозі вибухом, який створює небезпеку для життя людей з метою порушення громадської безпеки та привернення уваги громадськості до певних його поглядів", - йдеться у повідомленні.

У відомстві поінформували, що направили до Печерського райсуду клопотання про обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Слідство встановлює мотиви скоєння злочину.

Досудове розслідування проводять слідчі ГУ СБУ в м. Києві та Київській області.

Як повідомлялося, у понеділок, 3 серпня, о 12-й годині чоловік захопив у центрі Києва відділення "Універсал банку" в бізнес-центрі "Леонардо" й погрожував підірвати бомбу. У нього в заручниках була керівниця відділення банку, решта співробітників змогли покинути будівлю. За даними правоохоронців, зловмисником є громадянин Узбекистану. Близько 15-ї години правоохоронці затримали "столичного терориста". Ніхто не постраждав.

Щодо цього чоловіка було відкрито кримінальне провадження за статтею "терористичний акт".

Фото: МВС