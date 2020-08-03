"Столичний терорист" перебував на психоневрологічному обліку — Геращенко

Іноземець, який у понеділок погрожував вибухом у столичному банку, в Узбекистані перебував на психоневрологічному обліку з діагнозом "Олігофренія".

Про це в Фейсбуці повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, передає Укрінформ.

"За інформацією з батьківщини терориста - Узбекистану, Сухроб Карімов з 1998 року перебував на психоневрологічному обліку з діагнозом "Олігофренія". Цей діагноз був поставлений, коли йому було всього 10 років", - повідомив Геращенко.

Він уточнив, що Карімов в Україні до понеділка вів спокійний спосіб життя, до кримінальної відповідальності не притягувався.

Також заступник міністра поінформував, що вибухотехніки відпрацювали приміщення банку, яке захоплював Карімов, і там вибухонебезпечних предметів не було виявлено.

Як повідомлялося, в понеділок, 3 серпня, о 12 годині чоловік захопив у центрі Києва відділення "Універсал банку" в бізнес-центрі "Леонардо" і погрожував підірвати бомбу. У нього в заручниках була керівник відділення банку, інші співробітники змогли залишити будівлю. За даними правоохоронців, зловмисником є ​​громадянин Узбекистану. Близько 15-ї години правоохоронці затримали "столичного терориста". Ніхто не постраждав.

Також було відкрито кримінальне провадження за статтею "терористичний акт" відносно чоловіка, який погрожував вибухом у столичному БЦ "Леонардо".