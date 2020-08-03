Спецоперація у бізнес-центрі "Леонардо": задіяли 300 силовиків

Під час спецоперації зі знешкодження чоловіка, який погрожував вибухом у столичному бізнес-центрі "Леонардо", було задіяно близько 300 правоохоронців.

Про це інформує пресслужба МВС, передає Укрінформ.

"На місці працювало близько 300 правоохоронців та рятувальників. Це і вибухотехніки, і експерти, патрульна поліція, перемовники. Ми працювали у координації з колегами з СБУ", - зазначив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий після проведення спецоперації.

Як повідомлялося, у понеділок, 3 серпня, о 12-й годині чоловік захопив у центрі Києві відділення "Універсал банку" в бізнес-центрі "Леонардо" й погрожував підірвати бомбу. У нього в заручниках була керівниця відділення банку, решта співробітників змогли покинути будівлю. За даними правоохоронців, зловмисником є громадянин Узбекистану. Близько 15-ї години правоохоронці затримали "столичного терориста". Ніхто не постраждав.

Щодо цього чоловіка було відкрито кримінальне провадження за статтею "терористичний акт".

Фото: МВС