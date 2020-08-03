Щодо “столичного терориста” відкрили кримінальну справу - СБУ

Відносно терориста, затриманого у БЦ "Леонардо" розпочато кримінальне провадження за статтею "терористичний акт".

Про це повідомив співробітник Служби безпеки України на брифінгу засобам масової інформації, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Силами Центру спеціальних операцій "А" СБУ проведено успішно операцію, терориста затримано. Наразі відбувається огляд приміщення на предмет виявлення вибухонебезпечних предметів. Розпочато кримінальне провадження за статтею 258 Кримінального кодексу України "терористичний акт", - сказав Пунь.

Як повідомив у Фейсбуці заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, терориста захопили живим, вибуху не сталося. “Далі суд і тривале тюремне ув'язнення”, - додав він.

Як повідомлялося, у понеділок, 3 серпня, о 12-й годині чоловік захопив у центрі Києві відділення "Універсал банку" в бізнес-центрі "Леонардо" й погрожував підірвати бомбу. У нього в заручниках була керівниця відділення банку, решта співробітників змогли покинути будівлю. За даними правоохоронців, зловмисником є громадянин Узбекистану. Близько 15-ї години правоохоронці затримали «столичного терориста». Ніхто не постраждав.