Спецслужби затримали чоловіка, який у понеділок, 3 серпня, погрожував підірвати Бізнес-центр “Леонардо” у Києві.

Про це повідомив співробітник Служби безпеки України на брифінгу засобам масової інформації, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Хочу довести інформацію, що операцію проведено успішно, зловмисника затримали”, - сказав співробітник СБУ.

Силовики затримали "столичного терориста" / Фото: Геннадій Мінченко. Укрінформ

Чоловіка, який погрожував підірвати БЦ “Леонардо”, вивели з будівлі і посадили в авто спецслужби.

Як повідомив у Фейсбуці заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, терориста захопили живим, вибуху не сталося. “Далі суд і тривале тюремне ув'язнення”, - додав він.

Далі буде...