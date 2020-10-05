Нацполіцію фінансують на 45% від потреби – Клименко

Національна поліція отримує фінансування на 45% від того, якого потребує.

Про це у інтерв’ю «РБК-Україна» заявив голова Національної поліції Ігор Клименко, повідомляє Укрінформ.

«Я думаю, що жодне силове відомство не скаже, що його влаштовує. Ми фінансуємося на 45% від потреби. А що таке 45%? Це автомобілі, формений одяг, програмне забезпечення. А ми хочемо, щоб, наприклад, кожний працівник мав на собі боді-камеру і ми до цього йдемо. Ми йдемо також до того, щоб всі приміщення, куди доставляються затримані громадяни, були обладнані системами фіксації та контролю за діями працівників поліції», - сказав Клименко.

Окремо він поінформував, що раніше у Національній поліції на рік звільнялося 9-10 тисяч працівників, а наразі ця цифра значно менше.

За словами Клименка, в першу чергу некомплект у Нацполіції в Центральній, Східній і Південній Україні: наприклад, в патрульній поліції по всій країні наразі некомплект 17,5%. «Для патрульних, які заступають на роботу кожен день, це величезний дефіцит. Нам не вистачає екіпажів і маємо вживати заходів», - поінформував Клименко.

Також він зазначив, що щодо подій у Кагарлику, то у НПУ і дотепер переживають і функціонально, і морально цю ситуацію.

«Звичайно, величезний колектив в 130 тисяч осіб дуже важко проконтролювати. Але це не виправдання тому, що серед нас є такі люди. Так одна людина своїм ганебним вчинком може обвалити довіру до всієї поліції… Ми прийшли до того, що у сільській місцевості, а це і Кагарлик, і Ржищів, який поруч знаходиться, нам все важче і важче підібрати персонал. Там просто немає молоді від 18 до 35 років, які можуть поповнити ряди Нацполіції. І ніякі конкурси, ніякі атестації не допоможуть», - поінформував голова НПУ.

Клименко зазначив, що у НПУ після ліквідації Кагарлицького відділення поліції включили цей підрозділ до складу Обухівського відділу поліції.

«А некомплект штату в Обухові на сьогоднішній день складає 40%. У Кагарлику був 45%. У нас є підрозділи, наприклад, у Березані, де некомплект 50%. Тобто ми маємо проблему, коли 30% населення України проживає в сільській місцевості, а 70% – в міській», - уточнив Клименко.

За його словами, тут Нацполіції допоможе інститут дізнавачів і кримінальних проступків.

«Ми максимально укріпимо такі підрозділи. У зв'язку з новим адміністративно-територіальним устроєм нашої держави ми створимо кущові підрозділи, які будуть розкривати тяжкі злочини і які будуть займатися профілактикою на всій території нових районів. Поліцейські відділення і станції по всій Україні будуть мінімізовані. Тоді ми зможемо підібрати людей у такій кількості, яка буде достатня для того, щоб організувати розкриття легких злочинів дізнавачами», - поінформував він.

Також, додав Клименко, тут стануть у пригоді поліцейські офіцери громади та дільничні офіцери.

«Базові підрозділи поліції будуть займатися розкриттям тяжких злочинів і середньої тяжкості. Найближчим часом ми презентуємо нову структуру Нацполіції, яка буде відрізнятися від тієї "радянської" моделі, яка є на сьогоднішній день», - уточнив голова Нацполіції.

Як повідомлялося, наприкінці травня 2020 р. затримано двох службовців поліції Кагарлика, що на Київщині, за підозрою у зґвалтуванні, тортурах і побитті 26-річної жінки, яку викликали до поліції як свідка.

26 травня суд арештував двох поліцейських, підозрюваних у зґвалтуванні.

2 липня було висунуто підозру ще двом правоохоронцям.

Після початку досудового розслідування почали надходити повідомлення про факти тортур, які відбувалися в Кагарлицькому відділенні поліції.

Весь особовий склад Кагарлицького відділу поліції було виведено за штат для подальшої атестації кожного працівника.

За результатами першого етапу службового розслідування, у Кагарлицькому відділенні поліції звільнено 10 службовців.