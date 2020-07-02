ДБР повідомило про підозру ще двом поліцейським у Кагарлику

Слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру ще двом правоохоронцям та виявили нові факти катувань в Кагарлицькому відділені поліції.

Про це повідомляє пресслужба ДБР у Telegram.

"Слідством встановлено, що під час подій, що відбувались у ніч з 23 на 24 травня 2020, правоохоронець за вказівкою безпосереднього керівника утримував руки потерпілої у той час, як його керівник надягнув протигаз на жінку та з метою отримання викривальних показів періодично затискав дихальну трубку", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що після початку досудового розслідування до ДБР почали звертатися особи з повідомленнями про факти катувань, що раніше відбувалися у Кагарлицькому відділенні поліції.

За даними слідства, на початку січня 2020 року працівники Кагарлицького відділення поліції, раніше підозрювані у катуванні та зґвалтуванні, катували двох осіб з метою отримання зізнання у вчиненні крадіжок.

Так, правоохоронці били потерпілих, перевозили їх у багажному відділенні автомобіля за околиці міста. Після доставки потерпілих до Кагарлицького відділу поліції - застосовували до них електричний струм та прикували кайданками до батареї в коридорі, де вони знаходилися до наступного дня.

Крім того, слідством встановлено, що підозрюваний начальник одного з секторів Кагарлицького відділення поліції у травні 2020 року з метою отримання зізнавальних показів побив ще одного громадянина. У результаті чого потерпілий отримав тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості.

За даними фактами слідчі ДБР повідомили про підозру ще одному працівнику Кагарлицького відділенні поліції, а також затриманим у травні оперуповноваженому та начальнику одного з секторів Кагарлицького відділення поліції, які наразі утримуються у Київському слідчому ізоляторі (ч. 2 ст. 127 Кримінального кодексу України).

Таким чином, слідчі ДБР повідомили про підозру 4 працівниками Кагарлицького відділення поліції.

Наразі вирішується питання про обрання відносно двох нових підозрюваних запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Як повідомлялося, наприкінці травня затримали двох службовців поліції Кагарлика, що на Київщині, за підозрою у зґвалтуванні, тортурах і побитті 26-річної жінки, яку викликали до поліції як свідка.

26 травня суд арештував двох поліцейських, підозрюваних у зґвалтуванні.

23 червня прокурор у справі Валерій Смирнов повідомив, що інкриміновану арештованим статтю 365 Кримінального кодексу України (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу) змінили на ст. 152 та 127 ККУ (зґвалтування групою осіб та катування за попередньою змовою групою осіб).