Згвалтування у Кагарлику: постраждала каже, що поліцейські не віддали їй паспорт

Нелі Погребицькій, яка проходить як потерпіла у справі про зґвалтування та побиття поліцейськими у Кагарлику, медики досі відмовляють у проходженні медогляду.

Про це жінка заявила в інтерв'ю "Українській правді".

"Лікарі не хотіли дивитись в Кагарлику мене. І в Обухові не хотіли. Сказали, що не хочуть мати проблем із поліцією", - стверджує Погребицька.

За словами потерпілої, вона до сьогодні не може пройти медогляд, оскільки тепер їй відмовляють через відсутність документів.

"Тут не хочуть робити, бо немає ні документів, нічого",- зазначила Погребицька.

За словами жінки, в поліції їй до сьогодні не повернули, та не відновили документи. Погребицька стверджує, що паспорт та ідентифікаційний код у неї вилучив поліцейський із Кагарлика Микола Кузів, що підозрюється у зґвалтуванні та побитті.

"Курточку через вікно мою викинув, а паспорт так і не отдав. Де він міг дітись — не знаю", — сказала Погребицька.

Як повідомлялося, 25 травня внутрішня безпека Нацполіції затримала двох поліцейських Кагарлицького відділу поліції за підозрою у зґвалтуванні жінки. Обох підозрюваних взяли під варту без права внесення застави.

Поліцейським висунуто підозру у зґвалтуванні групою осіб та катуванні за попередньою змовою групою осіб.

Після цього випадку голова Національної поліції України Ігор Клименко розформував підрозділ поліції у Кагарлику. Там мають провести переатестацію всього особового складу.

Фото: Українська правда