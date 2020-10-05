Коронавірус в Раді: за вересень захворіли 27 депутатів і працівників апарату

Від початку пандемії коронавірусну хворобу (COVID-19) підтверджено у 63-х народних депутатів і працівників апарату Верховної Ради, із них у 27-ми — у вересні.

Про це йдеться у відповіді апарату ВР на інформаційний запит Укрінформу.

“За інформацією, наявною в Апараті Верховної Ради України, коронавірусну хворобу (COVID-19) підтверджено всього у 46-ти народних депутатів України, в тому числі у 20-ти — у вересні, та в 17 працівників Апарату Верховної Ради України, з них у семи — у вересні,” — повідомили агентству в парламенті.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 5 жовтня лабораторно підтверджено 230 233 випадки COVID-19, з них за добу – 3 771.

30 вересня Верховна Рада ухвалила рішення скасувати пленарні засідання 1 та 2 жовтня, а також 6-9 жовтня і передбачити на цей період роботу народних депутатів у комітетах. Причина — спалах захворюваності парламентаріїв і працівників апарату ВР на коронавірусну хворобу.