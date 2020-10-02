Глава Нафтогазу Коболєв захворів на COVID-19

Керівник НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв повідомив, що тест на COVID-19, який він здав учора після відрядження, дав позитивний результат.

Як передає Укрінформ, про це він написав на своїй сторінці у Фейсбуці.

"Учора прилетів з відрядження, здав тест, до результату ніде не з’являвся. Позитивний результат отримав годину тому, попередив всіх, з ким контактував", - зазначив він.

За словами Коболєва, на час самоізоляції виконуватиме обов’язки глави Нафтогазу перший заступник голови правління НАК Сергій Перелома.

Водночас сам Коболєв має намір працювати дистанційно.

"Усі наради, зустрічі та інтерв’ю переношу в онлайн. До цього не звикати – менеджмент і співробітники Нафтогазу переважно на дистанційній роботі з березня, і про плюси такого формату я вже неодноразово розказував", - зазначив він.

Як повідомляв Укрінформ, за останню добу в Україні зафіксовано різкий спалах захворюванності на COVID-19. Так, станом на 2 жовтня в Україні коронавірусну хворобу COVID-19 підтвердили у 4 633 осіб, померли 68 хворих, одужали 2 148 людей; було госпіталізовано рекордну кількість хворих – 801 людину.