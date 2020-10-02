Глава Нафтогазу Коболєв захворів на COVID-19

Глава Нафтогазу Коболєв захворів на COVID-19

Укрінформ
Керівник НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв повідомив, що тест на COVID-19, який він здав учора після відрядження, дав позитивний результат.

Як передає Укрінформ, про це він написав на своїй сторінці у Фейсбуці.

"Учора прилетів з відрядження, здав тест, до результату ніде не з’являвся. Позитивний результат отримав годину тому, попередив всіх, з ким контактував", - зазначив він.

За словами Коболєва, на час самоізоляції виконуватиме обов’язки глави Нафтогазу перший заступник голови правління НАК Сергій Перелома.

Водночас сам Коболєв має намір працювати дистанційно.

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"Усі наради, зустрічі та інтерв’ю переношу в онлайн. До цього не звикати – менеджмент і співробітники Нафтогазу переважно на дистанційній роботі з березня, і про плюси такого формату я вже неодноразово розказував", - зазначив він.

Як повідомляв Укрінформ, за останню добу в Україні зафіксовано різкий спалах захворюванності на COVID-19. Так, станом на 2 жовтня в Україні коронавірусну хворобу COVID-19 підтвердили у 4 633 осіб, померли 68 хворих, одужали 2 148 людей; було госпіталізовано рекордну кількість хворих – 801 людину.

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