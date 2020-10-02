Педагоги, як військові та лікарі, потребують особливої уваги з боку держави

Початок жовтня в Україні традиційно асоціюється з одним із найважливіших свят – Днем педагогічного працівника

Перший учитель у кожного свій, але завдяки його таланту, майстерності та мудрості не тільки ми досягаємо своїх професійних висот: так зміцнюється інтелектуальна аура нашої нації.

Складно переоцінити роль педагога в сучасних реаліях. Це і забезпечення ефективного дистанційного навчання в умовах світової пандемії, і формування національної та культурної ідентичності молоді під час гібридної війни, яка ведеться, в тому числі, на освітньому і мовному фронтах. Тож забезпечення незворотності освітніх реформ, підвищення рівня володіння державною мовою, удосконалення компетентностей вчителя – наше спільне завдання.

Зважаючи на це, сьогодні педагогічні працівники, як військові та лікарі, потребують особливої уваги з боку держави. Потрібно подбати про безпечні умови праці освітян в умовах пандемії, забезпечити гідну платню, кардинально скоротити чергу вчителів на отримання житла, гарантувати кращі можливості для підвищення кваліфікації та відпочинку, заохочувати молодих педагогів, особливо в сільській та важкодоступній місцевості, прифронтових районах Донеччини та Луганщини. Не забуваймо про соціальний захист вчителів-ветеранів, заслужених і народних вчителів, переможців конкурсів «Учитель року» і «Global Teacher Prize», кожного, кому ми зобов’язані своїми знаннями. Давно мало би стати традицією підготовка національної доповіді на день педпрацівника, а також публічний виступ-звернення до українського народу в стінах Верховної Ради України кращого вчителя року, як це було 2018-го. Тоді своїм незабутнім виступом учитель-легенда Пауль Пшенічка змусив нардепів аплодувати стоячи.

Навіть якщо оголосити наступний – 2021-й – Роком Учителя, цього буде недостатньо. Переконаний, що повинна з’явитися державна програма підтримки педагогічних працівників, до розробки якої я, освітянин у третьому поколінні, готовий долучитись. Адже тільки реальними інвестиціями в освіту, гідною підтримкою сучасного вчителя, формуванням компетентнісного здобувача освіти ми гарантуватимемо успішне майбутнє. Вважаю, що це буде один із головних внесків у перемогу і добробут України, адже війни виграють, як відомо, вчителі.

Низький уклін Вам, освітяни, та щирі слова вдячності за невтомну копітку працю. Міцного здоров’я і наснаги Вам, колеги, і Вашим родинам!

Тарас Кремінь, Уповноважений із захисту державної мови