Балух уже відкриває очі і може рухатися - лікарі

Стан Володимира Балуха, який був госпіталізований в важкому стані після побиття, стабільний.

Як передає Укрінформ, про це в Фейсбук написала народна депутатка Ірина Геращенко.

"Хороші новини від лікуючих лікарів В. Балуха: "Пацієнт стабільний, відкриває очі, рухає руками і ногами! Динаміка позитивна! Потрібен час! Займаємось!"", - написала Геращенко.

Як повідомлялося, експолітв'язня Володимира Балуха 8 вересня знайшли побитим у столичному Гідропарку. Його прооперували через тяжку травму голови.

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18 вересня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що підозрюваного у нападі на Балуха затримали. Ним виявися житель Київщини 1988 року народження.

19 вересня Дніпровський суд обрав запобіжний захід підозрюваному у вигляді тримання під вартою 60 діб без права на заставу. Його дії кваліфіковані за ч. 1 ст. 121 КК України (умисне тілесне ушкодження, небезпечне для життя в момент заподіяння).

Співголова парламентської фракції "Євросолідарності" Ірина Геращенко повідомляла, що Балух мав стати першим номером у списку партії на виборах у Київську обласну раду.